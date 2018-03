Regen zet straten onder water 12 maart 2018

De vele regen van zaterdagnacht heeft verschillende straten onder water gezet in Sint-Lievens-Houtem en deelgemeenten Bavegem, Letterhoutem en Vlierzele. Twee beken die het overtollige water niet meer konden slikken, zetten de Nederweg in Letterhoutem blank. In Bavegem zette de beek de Meulestraat ter hoogte van Inex onder water en ook in wijk Morelgem in Vlierzele was er watersnood, de derde keer al sinds TMVW daar werken uitvoerde. In Houtem veroorzaakte water dat van de achterliggende akkers stroomde problemen in de Doelstraat. Nadat het water was weggetrokken, passeerde de brandweer om de modder van de rijbaan te spuiten. (FEL)