Regen veroorzaakt modderstroom 02u54 0 Sint-Lievens-Houtem De vele regen zorgde gisteren voor een modderstroom in de Espenhoek in Sint-Lievens-Houtem.

De modder stroomde de akkers af richting de straat. Bewoners klagen het probleem al langer aan. "We moeten de pompen niet te ver weg zetten, want als het een tijdje regent duikt het probleem altijd weer op. Meestal is het enkel water, maar omdat de bodem verzadigd is, stroomt nu ook de modder van de akkers", klinkt het. (FEL)