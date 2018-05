Rampenplan in actie na wolkbreuk HULPDIENSTEN WORDEN OVERSTELPT MET OPROEPEN UIT CENTRUM FRANK EECKHOUT

24 mei 2018

02u53 0 Sint-Lievens-Houtem In Sint-Lievens-Houtem werd gisteravond het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat een wolkbreuk het centrum onder water gezet had. Vooral de bewoners van de Polbroek werden getroffen. Daar stroomde het water door verschillende huizen. "Nog nooit meegemaakt", klonk het.

Amper een halfuur duurde de stortvloed boven Sint-Lievens-Houtem, maar het bleek voldoende om het volledige centrum van de gemeente onder water te zetten. "Vooral het Marktplein, de Edgard Tinelstraat, Polbroek en Espenhoek kregen het hard te verduren", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH). "Omdat de hulpdiensten overstelpt werden met oproepen hebben we het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Daardoor konden we de hulpverlening beter in goede banen leiden en de hulp inroepen van omliggende brandweerkorpsen en politiezones. Omdat ook enkele woningen onder water liepen, voerde de brandweer zandzakjes aan. Het water trok vrij snel weg, maar liet een modderspoor van enkele centimeters dik achter. Het zal zeker nog tot na middernacht duren voor alles opgeruimd is."





Tweede keer

Voor de bewoners van de Polbroek en Espenhoek was het al de tweede keer in evenveel dagen tijd dat ze te maken kregen met een wolkbreuk. "Dinsdag werden slechts enkele woningen getroffen, maar vandaag (gisteren, red.) is het heel wat erger", klinkt het. "Dit hebben we nooit eerder meegemaakt. Na de heraanleg van de markt werd nochtans gezegd dat we beter beschermd zouden zijn tegen wateroverlast, maar het omgekeerde lijkt waar te zijn. Net zoals op alle andere plaatsen waar een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd werd..."





Bij de bewoners en handelaars op het kruispunt van de Polbroek en het Marktplein was er eveneens de nodige wrevel. Ook zij zijn van mening dat de heraanleg van het Marktplein een rol speelt in de wateroverlast. "We vragen ons af waarom dat bufferbekken onder het Marktplein aangelegd werd. Gelukkig is er heel wat solidariteit onder de buren en steekt iedereen een handje toe bij het opruimen van de modder."





Okay getroffen

De wolkbreuk zette ook een deel van de wijk achter het voetbalveld van Eendracht blank, al bleef de schade daar voornamelijk beperkt tot ondergelopen straten. Het gemeentehuis en enkele woningen in de Edgard Tinelstraat deelden wel in de brokken. Of warenhuis Okay vandaag de deuren kan openen, zal vooral afhangen van de goodwill van het personeel. "Het water stroomde via de parking de winkel binnen. Op een bepaald moment stond het enkele centimeters hoog. We doen ons uiterste best om alles weer proper te krijgen, zodat de winkel morgen (vandaag, red.) open kan", valt te horen.