Rally rijden op parking Hofkouter Frank Eeckhout

31 januari 2019

17u41 0 Sint-Lievens-Houtem Parking Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem lijkt de laatste tijd meer op een rallyparcours dan op een parking. “Elke dag riskeren we brokstukken als we onze kinderen hier afhalen op school", klagen de ouders.

Meer dan 100 gratis parkeerplaatsen op wandelafstand van het Houtemse marktplein. Parking Hofkouter is de ideale locatie om je wagen achter te laten bij een bezoekje aan het centrum. Maar dat is niet zonder risico. Diepe putten kunnen immers voor heel wat schade zorgen aan je wagen. Ouders die hun kinderen afhalen aan GO! BS Hofkouter hebben de toestand al aangeklaagd maar vangen bot. “De gemeente kan niets doen omdat ze geen eigenaar is van de parking", klinkt het.

En dat klopt ook want de parking is eigendom van woonzorgcentrum Hofkouter. En de eigenaar van het woonzorgcentrum heeft een geschil met de aannemer die de parking aanlegde. “Wij zijn ook vragende partij om de parking te herstellen maar staan voor blok door dat geschil. Als wij de parking verharden, kan een expert de schadeclaim immers teniet doen. Meer dan de putten af en toe eens opvullen met kiezelstenen kunnen we niet doen", reageert schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).