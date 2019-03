Raadslid doet voorstel voor veiliger marktplein...en vertelt daarna doodleuk dat hij geflitst is aan 174 per uur Frank Eeckhout

01 maart 2019

14u49 0 Sint-Lievens-Houtem Raadslid Marc Degroote (N-VA) heeft op de gemeenteraad in Sint-Lievens-Houtem een voorstel voor een verkeersveiligere parking op het Marktplein uit de doeken gedaan. Zijn discours verdween echter in het niets toen hij even later vertelde dat hij onlangs werd geflitst op de snelweg aan 174 per uur.

Omdat heel wat automobilisten de parking op het Houtemse Marktplein gebruiken als doorsteek om het rondpunt en de schoolomgeving te ontwijken, werkte oppositiepartij N-VA een voorstel uit. “Wie onderaan het Marktplein de parking opdraait, moet voorbij de markthal verplicht worden om links af te slaan om ter hoogte van slagerswinkel terug op de rijbaan te komen. Wie bovenaan de parking oprijdt, kan wel nog steeds tot onderaan doorrijden. Op die manier vermijd je heel wat wagens die elkaar kruisen en haal je snelheid omlaag van hardrijders die van beneden de doorsteek maken. Dat kan simpel opgelost worden door net voorbij de markthal een verbodsbord voor doorgaand verkeer te plaatsen. Wij vragen een proefopstelling van vier weken waarna de situatie geëvalueerd kan worden", legde Marc De Groote uit.

Schepen van Mobiliteit Tim De Groote (N-VA) verwees het voorstel van N-VA naar de mobiliteitstafels en stelde geen voorstander te zijn om een nieuwe verkeerssituatie in te voeren zonder overleg met de handelaars en bewoners. Dat was echter niet naar de zin van Nadia De Troyer (N-VA). “Dan duurt het nog twee jaar voor er ooit maatregelen genomen worden op het vlak van mobiliteit”, reageerde ze. Sp.a en CD &V waren het voorstel genegen en stemden voor. Nieuw Houtem stemde het voorstel van N-A weg. Open Vld onthield zich bij de stemming.

De uiteenzetting van Marc Degroote voor meer verkeersveiligheid verdween echter in het niets toen hij even later doodleuk vertelde dat hij geflitst was op de snelweg aan 174 per uur. Dat deed zowel bij de meerderheid als bij de oppositie heel wat wenkbrauwen fronsen.