Protestwandeling tegen woonwijk in beekvallei 25 mei 2018

02u42 0

Leefbaar's Hondshuffel-Hofkouter-Mgr. Meulemanstraat organiseert zondag een protestwandeling tegen de aanleg van een nieuwe woonwijk in een beekvallei. Het actiecomité hoopt op heel wat belangstelling. "Niet alleen van de tegenstanders van de geplande woonwijk, maar ook van sympathisanten en andere geïnteresseerden", klinkt het. De wandeling begint om 14.30 uur onder de markthal op het Marktplein. Het parcours is kind- en buggyvriendelijk en onderweg is er een versnapering. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en onderweg krijgen de deelnemers info over de fauna en flora. (FEL)