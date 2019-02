Protest tegen extra ontsluitingsweg gemeentelijke loods zwelt aan Frank Eeckhout

15 februari 2019

14u52 0 Sint-Lievens-Houtem Het buurtprotest tegen een extra ontsluitingsweg van de gemeentelijke loods in Sint-Lievens-Houtem zwelt aan. Het gemeentebestuur heeft plannen om een extra in- en uitrit te maken via een achterliggende woonwijk maar dat zien de bewoners niet zitten. “Een gemeentelijke loods in een woonzone is totaal achterhaald. In plaats van een extra ontsluitingsweg te voorzien, zou de gemeente beter uitkijken naar een nieuwe locatie voor de loods", klinkt het.

De bewoners van de Olmenlaan in Sint-Lievens-Houtem schakelen een versnelling hoger in hun protest tegen een extra ontsluitingsweg van de gemeentelijke loods. Nu ligt de in- en uitrit van de loods nog via de Krabbenijk maar de gemeente heeft plannen om daar verandering in te brengen. Door de aankoop van een woning in de Olmenlaan, ziet de gemeente immers een kans om de loods ook via de achterkant te ontsluiten. En dat is allerminst naar de zin van de bewoners van de wijk. Zij staken donderdagavond met een dertigtal personen de koppen bij elkaar in de refter van het Sint-Lievensinstituut.

“We hebben van de eigenaar vernomen dat de gemeente een concreet bod heeft uitgebracht op de woning. Helaas hebben wij van het gemeentebestuur hierover nog niets gehoord. Wij worden met onze neus op een voldongen feit gedrukt. Op geen enkele moment heeft de gemeente onze mening gevraagd. Wij hebben voor deze rustige wijk gekozen om onze kinderen op te voeden en willen dat ook zo houden. We worden al geconfronteerd met extra verkeer door de bouw van enkele appartementsblokken, nog meer verkeer van en naar de gemeentelijke loods kunnen we missen als kiespijn", zegt Wendy De Graeve.

Samen met Julien Bloem, Jan Beeckmans en Hayden Bliki probeert Wendy de omwonenden op één lijn achter het protest te krijgen. Erg moeilijk is dat niet want niemand van de bewoners ziet heil in extra verkeer in de wijk. “Misschien wordt het eens tijd dat de gemeente nadenkt over een alternatieve locatie voor de gemeentelijke loods. Waar vind je immers nog zo’n loods midden in een woonzone. Dat is toch niet meer van deze tijd. Ook de werkzaamheden die hier uitgevoerd worden, passen niet in een woonzone. Weet je dat hier soms uren aan een stuk een machine staat te draaien om pek te maken. De geur hangt dan telkens enkele dagen in de huizen", weet Jan Beeckmans.

Om hun protest kracht bij te zetten, zijn de omwonenden een petitie gestart. “We gaan ook een collectief schrijven richten aan de gemeente met onze tegenargumenten en desnoods gaan we elke week postvatten aan het gemeentehuis tijdens het schepencollege. En als dat allemaal geen zoden aan de dijk brengt, kunnen we nog gerechtelijke stappen zetten. We hopen echter dat het gezond verstand zegeviert en de gemeente rekening houdt met onze bezwaren", besluit Beeckmans.