Proces-verbaal wegens ontbreken omgevingsvergunning gemeentelijke loods Ook opslag voor strooizout niet conform de voorschriften Frank Eeckhout

13 maart 2019

17u23 0 Sint-Lievens-Houtem De afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft op 1 maart een proces-verbaal opgesteld wegens het ontbreken van een omgevingsvergunning voor de gemeentelijke loods in Sint-Lievens-Houtem én de niet conforme opslag van strooizout. “Het gemeentebestuur is al jaren in overtreding", stelt Kristel Van den Rijse (CD&V).

Het was Kristel Van den Rijse die op de gemeenteraad alle vergunningen van de gemeentelijke loods opvroeg. Ze deed dat naar aanleiding van een onderzoek om een extra ontsluitingsweg aan te leggen voor de gemeentelijke loods. Die loopt via een woonwijk en dat stuit op protest bij de omwonenden. Actiecomité Olmenlaan, CD&V, sp.a en N-VA opperden zelfs om de loods te verhuizen naar een andere locatie, weg uit woongebied. “Op de gemeenteraad in februari vroeg ik opnieuw naar de vergunningen. De schepen antwoordde mij dat de administratie haar werk deed maar tot op vandaag heb ik nog steeds niets ontvangen. Dat kan ook niet want met uitzondering van een vergunning voor de exploitatie van een CNG-installatie, heeft de gemeente geen enkele vergunning. Er is zelfs geen omgevingsvergunning voor de exploitatie van een hinderlijke activiteit klasse 2. Bovendien meld het proces-verbaal dat het strooizout niet conform de wetgeving is gestockeerd. Verder wordt de gemeente verplicht om het afvalwater op te vangen zodat het niet meer in de grond kan sijpelen", weet Van den Rijse.

Het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel bevestigt dat er een inspectie is geweest. “Dat gebeurde na een klacht van een buurtbewoner. Het gemeentebestuur heeft twee maanden de tijd gekregen om een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Het proces-verbaal werd doorgestuurd naar het parket. Het parket kan het zelf behandelen of overmaken aan de administratie voor administratieve boetes", laat woordvoerder Gerrit Budts weten.

Schepen Tim De Knyf (NH) wijt het ontbreken van een omgevingsvergunning aan een vergetelheid van het CVP-gemeentebestuur dat de loods in 1988 kocht. “Wij zullen voor midden mei rechtzetten wat onze voorgangers vergeten zijn. Wij krijgen trouwens jaarlijks controle van preventiediensten en hebben alle aanbevelingen steeds strikt opgevolgd. We zijn er dus vanuit gegaan dat alles in orde was. Voor de nieuwe installaties in de loods zijn, sinds mijn bestuursperiode, wel alle meldingen en vergunningen in orde gebracht. Dat wordt bevestigd door het verslag van de omgevingsinspectie", reageert De Knyf.

Wat de zoutopslag betreft, steekt de schepen wel de hand in eigen boezem. “Meteen na de inspectie werd de betonnen box zonder afdak buiten dienst gesteld. Het strooizout verhuisde naar een overdekte box met gemetselde, gecementeerde, waterondoorlatende omranding om eventuele uitspoeling naar de voorliggende onverharde zone te vermijden. Een alternatieve zoutopslag conform Vlarem II, is momenteel in onderzoek. Ik denk daarbij aan een opslag in een prefab gesloten betonnen box met verharde en ondoordringbare bodem", besluit de schepen.