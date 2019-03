Prinsenpaar krijgt sleutel van gemeente uit handen van burgemeester Frank Eeckhout

01 maart 2019

16u40 0 Sint-Lievens-Houtem Met de sleuteloverhandiging knopen gemeente Sint-Lievens-Houtem en Bacchuscomité weer aan met oude traditie. Prins Yoeran en Prinses Ilse kregen de sleutel uit handen van burgemeester Lieven Latoir.

Den Dries viert zondag voor de 72ste keer Bacchus. Met de sleuteloverhandiging wil het Bacchuscomité opnieuw aanknopen met een traditie van vroeger. “Vorig jaar hadden we voor het eerst sinds lang terug een prinsenpaar. En ook dit jaar is dat het geval. We hopen dat we elk jaar opnieuw een prinsenverkiezing kunnen organiseren. Dan kunnen we ook elk jaar de sleutel van de gemeente laten overhandigen om Bacchus af te trappen", klinkt het. De festiviteiten op Den Dries gaan zaterdag van start met het ‘Kientsesbacchus’. De kientses worden vanaf 16 uur verwacht in de verwarmde Bacchustent op den Dries. Om 20 uur is het dan de beurt aan de volwassenen om hun carnavalsweekend af te trappen. De Bacchusstoet vertrekt zondag om 14 uur. Na afloop van de stoet volgt nog de Bacchusworp van op de tribune