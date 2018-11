Prijskaartje van 1,4 miljoen, maar peperdure markthal voldoet niet als beschutting voor runderen op winterjaarmarkt Frank Eeckhout

05 november 2018

18u10 5 Sint-Lievens-Houtem Niet geschikt als beschutting voor de runderen op de winterjaarmarkt. Dat is het harde verdict voor de peperdure (1,4 miljoen euro) markthal op het nieuwe marktplein in Sint-Lievens-Houtem. “De markthal is veel te hoog en biedt geen bescherming tegen regen en wind. De gemeente had de keuze tussen tenten plaatsen of een winterjaarmarkt zonder runderen", klinkt het bij de veerhandelaars.

Paarden, koeien en andere runderen op de winterjaarmarkt. Het is altijd al een punt van discussie geweest. Dierenrechtenorganisaties dwongen de gemeente jaren geleden al tot het plaatsen van tenten. Die gaven niet alleen beschutting aan de dieren maar ook aan de veehandelaars en de bezoekers van de winterjaarmarkt. Die tenten kostten de gemeente elk jaar enkele tienduizenden euro’s, een kost die door de bouw van een markthal sterk gereduceerd zou worden. Zou, want op de voorbereidende vergadering bleek dat de veehandelaars de beschutting van de markthal vorig jaar niet afdoende vonden.

“De wind heeft vrij spel en als het regent, wordt alles nat. Sommige veehandelaars kregen vorig jaar na de winterjaarmarkt af te rekenen met zieke dieren. Daarom hebben we geëist dat er opnieuw tenten geplaatst worden onder de markthal. Het was dat of geen koeien op de markt", zeggen de veehandelaars. Daarmee vliegt ook één van de argumenten voor de bouw van zo’n markthal in de prullenmand. De markthal betaalde immers zichzelf terug, onder meer door een besparing op de huur van tenten.

Los daarvan oogt het programma van de winterjaarmarkt opnieuw uitnodigend. “We openen de winterjaarmarkt op zaterdag 10 november met een historische stoet over het leven van de heilige Livinus. We zorgen dit jaar voor een betere klank- en lichtkwaliteit. En omdat het om een echt volksfeest voor alle Houtemnaren gaat, wordt de thematent onmiddellijk na de stoet opengesteld voor alle toeschouwers. Wachten tot 22 uur hoeft dus niet meer", zegt schepen Jan Van den Bossche. Dit jaar zet de winterjaarmarkt Bretagne in de kijker. “Onze Bretoense vrienden brengen tal van specialiteiten mee: koekjes van Kerlann, artisanale bieren, wijnen, oesters en vissoepen, vele soorten charcuterie en uiteraard ook hun Crêpes Bretonnes.

11 november start traditioneel met keuringen van zo’n 300 paarden en pony’s van verschillende stamboeken. “In de namiddag arriveren de veehandelaars met hun koeien en paarden. Onder begeleiding van de handelaars, dierenartsen en veiligheidsdiensten worden de dieren opgesteld voor hun tweedaags verblijf, klaar om gekeurd, betast en verkocht te worden. De winterjaarmarkt wordt op 12 november afgesloten met een 500-tal marktkramen. We maken ons op voor drie dagen cultuur, plezier en vertier", besluit Van den Bossche.