Politiek debat over fusies 24 februari 2018

02u50 0

De Houtemse afdelingen van N-VA, Open Vld, sp.a en CD&V organiseren op vrijdag 9 maart om 19.30 uur een gratis debat over de fusies. Met als insteek 'Hoe ziet uw gemeente eruit na 2019 lichten Matthias Diependaele (N-VA), Marnic De Meulemeester (Open Vld), Kurt De Loor (sp.a) en Stefaan Vercamer (CD&V) het standpunt van hun partij toe. Moderator in CC De Fabriek is Johny Vansevenant. (FEL)