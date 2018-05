Peuters Klim-Op bezoeken boerderij 24 mei 2018

Op de verjaardag van Lientje trokken de 24 peuters van Basisschool Klim-Op in Bavegem met zijn allen naar de boerderij van Tuur Eloot in Letterhoutem. Mama en papa Eloot hadden de boerderij omgetoverd tot een mini-pretpark. Maar het allerleukste was de ontmoeting met de koe Mexico en het kalfje Lekkertje. Ook springen op de trampoline en spelen in de zandbak was leuk. Daarna volgde nog een ritje met de groene tractor en als kers op de taart kregen alle peuters een lekker vanille-ijsje.





(FEL)