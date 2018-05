Petanqueclub Chapoo pakt zilver op PIB 04 mei 2018

Petanqueclub Chapoo uit Letterhoutem heeft op de provinciale interclub beker in Lokeren de tweede plaats behaald. Het was knokken tot de laatste ronde voor elk puntje maar voor het eerst in 25 jaar brachten de heren een zilveren medaille mee naar huis. Michael Lorie, Eddy De Clercq, Frederik De Brauwer, Jordi De Meyer, Chris Vandermeulen, Peter De Raeve, Christophe Kucma, Jonathan Jorissen, Ricky Ryckbosch en Jean-Marie De Saedeleer zorgden voor deze opmerkelijke prestatie.





(FEL)