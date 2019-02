Pauline Coppens schrijft levensverhaal van haar moeder Natascha Pochwatna neer Frank Eeckhout

14 februari 2019

15u52 0 Sint-Lievens-Houtem In ‘De Smaak van Berkenschors’ schrijft Pauline Coppens het levensverhaal neer van haar moeder Natascha Pochwatna. Zij werd geboren in Oekraïne en werd er als jong meisje in de jaren dertig van vorige eeuw geconfronteerd met de ‘Holodomor’, de ‘dood door uithongering’ die Stalin organiseerde en het leven kostte aan 7 miljoen Oekraïners.

Het boek is een biografie van een moedige en sterke vrouw tijdens de turbulente jaren van vorige eeuw. De toegevoegde historische kadering is een aanklacht tegen de ‘bijna vergeten’ genocide in Oekraïne. Het Westen keek jarenlang opzij voor het moordend regime van Stalin omdat hij de geallieerde strijdkrachten in de oorlog hielp tegen Nazi-Duitsland en dus als ‘bevriend staatshoofd’ werd beschouwd. Het boek is tegelijk een herkenbaar migratieverhaal van iemand die vorige eeuw in Vlaanderen belandde in een tijd waarin geen integratieprogramma’s bestonden, maar waarin natuurlijke integratie als een evidentie werd beschouwd. Natascha probeerde haar gezinsleven op te bouwen met soms grappige, maar ook pijnlijke confrontaties met cultuurverschillen en vooroordelen.

Pauline Coppens bracht haar jeugd door in Merelbeke en werkte daarna jarenlang als pedagogisch medewerker van de Onderwijsvereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG). Ze was co-auteur van didactische onderwijsboeken. Zij woont nu in het landelijke Vlierzele. Het boek ‘De Smaak van berkenschors’ kost in voorintekening (tot 24 februari) 23 euro en daarna 26 euro. Te bestellen door overschrijving op rekeningnummer BE79 7371 2409 1133 van P. Coppens (met vermelding De smaak van berkenschors). Vanaf maart eveneens verkrijgbaar in Standaardboekhandel Aalst. De opbrengst wordt geschonken aan vzw Schoonderhage.