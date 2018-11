Pasar wandelt naar de spooklinde Frank Eeckhout

21 november 2018

17u39 0 Sint-Lievens-Houtem Pasar Sint-Lievens-Houtem maakt op zondag 25 november een wandeling naar de spooklinde in de Houtemse deelgemeente Bavegem.

De spooklinde is geklasseerd als beschermd dorpsgezicht. De plaats rond deze boom is doorspekt met volkslegenden en sagen. Volgens de legende huisde er een reus in de dikke linde die de voorbijgangers vergezelde op hun wandeling naar huis. Volgens anderen is het echter een meiboom uit de tijd van keizer Karel. Spoken of niet, wie ’s nachts van Bavegem naar Vlierzele kwam of omgekeerd zou nooit de linde voorbij zijn gegaan zonder een kruis te slaan, om zo van toverij, hekserij en spoken bevrijd te zijn.

De wandeling vertrekt om 14 uur aan het Muziekcentrum De Garage in de Kerkkouterstraat in Bavegem. Vergeet vooral je picknick niet en aangepast schoeisel bij regenweer.