Parkeerwachters schrijven 22 boetes uit per week Frank Eeckhout

01 april 2019

11u55 0 Sint-Lievens-Houtem Gemiddeld 22 per week. Dat is het aantal parkeerboetes die de parkeerwachters in het centrum van Sint-Lievens-Houtem uitschrijven.

Sinds de heraanleg van het Marktplein is het gedaan met onbeperkt parkeren. Het centrum werd een blauwe zone en wie langer dan twee uur wil parkeren, moet zijn of haar wagen maar op parking Hofkouter of buiten de blauwe zone achterlaten. Om die blauwe zone te controleren, doet de gemeente beroep op parkeerwachters. En dat kost de gemeente niets vernam Jeroen Prové (Open Vld) op de gemeenteraad. Integendeel, in 2018 werd de gemeentekas gespijsd met net geen 4.000 euro. Dat is 20% van de totale opbrengst van het parkeerbedrijf in Sint-Lievens-Houtem. Dat wil zeggen dat de parkeerwachters gemiddeld 22 parkeerboetes per week uitschrijven.