Oproep naar zwerfvuilpeters en -meters 10 april 2018

De Houtemse Milieudienst doet een oproep naar zwerfvuil peters en meters. Ondanks de vele sensibiliseringsacties en opruimacties wordt er nog steeds veel afval op straat en in grachten achtergelaten. Daarom wil de gemeente blijven sensibiliseren en wordt er nu gezocht naar meters en peters die waken over de netheid van een buurt. Meters en peters engageren zich om regelmatig zwerfvuil op te ruimen in een vooraf afgesproken deel van een buurt of straat. Ze melden ook ernstige gevallen van sluikstorten, zodat dit snel kan verwijderd worden. De kandidaten worden uitgerust met het nodige materiaal zodat het zwerfvuil hun restafvalzak niet vult. Geïnteresseerden worden vrijblijvend uitgenodigd op 19 april om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis voor meer informatie. (FEL)