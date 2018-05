Oproep aangifte schade door noodweer 01 juni 2018

Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de wolkbreuk van 23 mei en schadegevolgen, te laten erkennen door het rampenfonds. "We moeten hiervoor een overzicht geven van de schade en de kostprijs daarvan. Het is dan ook belangrijk dat mensen die schade geleden hebben, dit in eerste instantie doorgeven aan hun brandverzekering, maar ook laten registreren bij de gemeente via www.sint-lievens-houtem.be/meldpunt.php. Dat moet gebeuren voor 20 juni. Voeg daarbij ook een raming van de kostprijs", laat de gemeente weten. Landbouwers die schade geleden hebben, kunnen dat ook tot 20 juni doorgeven. (FEL)