Oproep aan land- en tuinbouwbedrijven: geef schade door droogte aan bij de gemeente Frank Eeckhout

28 juli 2018

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na in de land- en tuinbouwbedrijven. Het is dan ook van belang dat de nodige maatregelen worden genomen om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen.

Wanneer je schade hebt geleden door de droogte kan je contact opnemen met de technische dienst van de gemeente op het nummer 053/60.72.27 of via mail naar ow@sint-lievens-houtem.be, om zo snel mogelijk de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen.

Bij de aanvraag moet je volgende documenten voegen: aard van de schade, ligging met volgnummer, fotoplannen, oppervlakte, totale bedrijfsoppervlakte zoals vermeld op de verzamelaanvraag, productienummer en fotoplannen van de MTR-aangifte of van de Mestbank. Een teelt komt in aanmerking voor vergoeding van de schade wanneer, over heel het bedrijf gezien, de schade voor die teelt meer dan 30% bedraagt.