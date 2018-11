Opleiding knotten van bomen in NEC De Pastorie FEL

22 november 2018

18u19 1 Sint-Lievens-Houtem Het RLVA en het NEC De Pastorie organiseren op zaterdag 24 november een opleiding knotten van bomen in NEC De Pastorie in Zonnegem.

Knotbomen zijn typische kleine landschapselementen die mee vorm geven aan het landelijke karakter van de Vlaamse Ardennen. Een knotboom wordt, afhankelijk van de boomsoort, elke zes tot tien jaar geknot, anders kan de stam openscheuren en in het slechtste geval zelfs afsterven.

Sinds enkele jaren kan voor het knotten van knotbomen gratis een beroep worden gedaan op knotteams van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dit zijn teams van lokale vrijwilligers die een passende opleiding kregen en in ruil voor het hout de werken komen uitvoeren. Binnen het RLVA is Sint-Lievens-Houtem een van de weinige gemeenten waar nog geen knotteam actief is.

De opleiding vindt plaats van 9 tot 17 uur en omvat een deel theorie (vrijwilligerswetgeving, veiligheid, materiaalkennis) en een deel praktijk. Deelnemen kost 50 euro.