Oplaadpalen voor auto's en fietsen op vernieuwd Marktplein 23 februari 2018

02u49 0 Sint-Lievens-Houtem Met oplaadpalen voor auto's en fietsen op het vernieuwde Marktplein zet Sint-Lievens-Houtem in op duurzaamheid.

"Aan de laadpaal kunnen twee auto's opladen, aan weerszijden van de paal. Het laden gebeurt door middel van een laadpas. Het verbruik van de elektriciteit wordt aangerekend aan de gebruiker, maandelijks via facturatie. De pas kan je bij elke erkende aanbieder krijgen. In 2018 heeft de gemeente via Eandis recht op een bijkomende laadpaal voor wagens. Deze zal op de parking Hofkouter worden geplaatst. Fietsen opladen is gratis. Verspreid over de gemeente komen er nog vijf oplaadpunten voor fietsen: aan De Fabriek, ontmoetingscentrum Rot, speelplein en gemeenschapszaaltje De Kring, NEC in Zonnegem en ter hoogte van het Muziekcentrum in Bavegem", zegt schepen van Milieu, Tim De Knyf (NH).





Blauwe schijf

Willy De Coensel heeft al een paar keer gebruik gemaakt van de laadpaal. "Als ik kom winkelen, leg ik mijn wagen aan de laadpaal. Thuis duurt het negen uur om de batterij helemaal op te laden en hier slechts twee uur", weet De Coensel. Automobilisten die hun wagen komen opladen, zijn ook verplicht hun blauwe schijf te leggen. Niet-elektrische voertuigen, die aan de laadpalen parkeren, kunnen niet beboet worden door de parkeerwachters. Op deze parkeerplaatsen is enkel de politie bevoegd. (FEL)