Opendeur in peuterklas 06 maart 2018

02u59 0

Basisschool Klim-Op Klim Op Bavegem zet op zondagvoormiddag 25 maart de kleuterklassen open. Juf Carine en juf Tessa verwelkomen kandidaat-peuters en hun ouders in de klas. Zo ontdekken ouders en peuters hoe het eraan toe gaat in het klasje van de jongste kleuters. De school schenkt een aperitiefje in. Tijdens de opendeurdag kunnen kleuters al worden ingeschreven voor elke instapdag van het schooljaar 2018-2019. "Voor ons is het belangrijk dat de kinderen tijdig zijn ingeschreven," weet directeur Jo Dedeurwaerder. "Zo kunnen we zeker 'een stoeltje' voor iedereen voorzien. Als we tijdig zicht hebben op het aantal ingeschreven kinderen, kunnen we beter organiseren en op die manier kan de school het zo comfortabel mogelijk maken voor zowel kinderen als leerkrachten. We willen overvolle klassen vermijden." (FEL)