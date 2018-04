Open Vld schuift De Keyser aan de kant PARTIJ ZET GEMEENTERAADSLID BUITEN NA MEESTEMMEN MET NIEUW HOUTEM FRANK EECKHOUT

28 april 2018

02u32 0 Sint-Lievens-Houtem Door mee te stemmen met Nieuw Houtem heeft Christiaan De Keyser zijn doodvonnis getekend bij de Houtemse liberalen. "Tot donderdag stond de deur nog op een kier. Door tegen de stroom van de partij in te varen, is er geen plaats meer voor hem bij Open Vld", laat voorzitter Jeroen Prové weten.

Coup de théatre donderdag op de gemeenteraad in Sint-Lievens-Houtem. Daar hield gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Prové van meerderheidspartij Open Vld een betoog tegen de aanleg van wegen in een nieuwe verkaveling in de beekvallei tussen 's Hondshuffel, de Monseigneur Meulemanstraat en de Hofkouter. "Omdat het dossier onduidelijk en onvolledig is", steekt Prové van wal. "Er zitten verschillende tegenstrijdigheden in de aanvragen, plannen en adviezen. Ook werd er geen advies gevraagd aan de verkeersraad. Nieuw Houtem wil ook ingaan tegen het advies van Wegen en Verkeer zonder dat er een motivering is om tot een oplossing te komen. Omdat het dossier niet rijp is om goed te keuren, stelden wij voor om hiervoor een gemeenteraadscommissie op te richten. Op die manier konden we boven alle partijgrenzen heen tot een uniform standpunt komen. Ik weet niet of onze gemeente klaar is voor een nieuwe wijk met 185 wooneenheden. We bespraken dat standpunt op onze bestuursvergadering en beslisten om tegen te stemmen."





Naar die bestuursvergadering stuurde Christiaan De Keyser echter zijn kat. De Keyser flirt al langer met Nieuw Houtem en hoopt in oktober een plaatsje op de lijst van burgemeester Latoir te versieren. "Christiaan beantwoordt al een tijdje geen oproepen meer van mij. Ook op onze vergaderingen blijft hij al enkele maanden afwezig. Hij heeft ervoor gekozen zijn eigen weg te varen en solo slim te spelen. Al die tijd hebben we zijn fratsen getolereerd en lieten we deur op een kier staan, maar sinds donderdag is die onherroepelijk dicht. Door mee te stemmen met Nieuw Houtem heeft hij misschien zijn plaats op de lijst gekocht. Ik hoop het voor hem, want bij ons is hij niet meer welkom", besluit Prové.





Omdat Nieuw Houtem maar aan tien stemmen geraakte (NH heeft elf verkozenen, maar Evelien Van Bever was verontschuldigd wegens ziekte, red.), was de dissidente stem van De Keyser nodig om dit dossier goed te keuren. "Ik had op voorhand al naar het stemgedrag van Christiaan gepolst", geeft burgemeester Lieven Latoir toe. "Maar of hij daarmee zijn plaats gekocht heeft, laat ik in het midden. We hebben Christiaan al een hele tijd geleden laten weten dat hij welkom is. Nu blijkt dat één van onze mannelijke kandidaten afhaakt, komt er een plaats vrij. Het is dus goed mogelijk dat Christiaan die plaats inneemt", aldus Latoir.