Opbrengst Quiz Me Bib overhandigd aan BiJeva Frank Eeckhout

16 juli 2018

De eerste Quiz Me Bib van Bibliotheek De Fabriek was een groot succes. De plaatselijke handelaars leverden een mooie bijdrage met het schenken van naturaprijzen voor de prijzentafel. Quiz me Bib was een samenwerking van de zeven bibmedewerkers en negen vrijwilligers met steun van de cultuurdienst.

Dat quizzers de hersenen graag vochtig houden is weerom bewezen. Getuige daarvan is de opbrengst van de toogwerking die integraal geschonken wordt aan vzw BiJeva: 1.164,50 euro. BiJeva wil kinderarmoede in onze streek verzachten door kinderen en gezinnen te ondersteunen met vakanties, begeleiding, morele ondersteuning, helpen waar het kan. De hele werking kan je bekijken op www.bijeva.be.