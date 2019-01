Opbouw schermen voor paddenoverzetactie Frank Eeckhout

25 januari 2019

15u32 0 Sint-Lievens-Houtem Natuurpunt Houtem en leden van de Minaraad gaan op zaterdag 9 februari schermen plaatsen voor de jaarlijkse paddenoverzetactie.

“Ook dit jaar gaan we de amfibieën een handje toesteken bij het oversteken van de weg zodat ze niet als verkeersslachtoffer eindigen. Vorig jaar werden op deze manier met succes maar liefst 1.101 amfibieën de weg over geholpen. Voor het plaatsen van de schermen in Bussegem en Hauwerzele en de dagelijkse hulp bij het overzetten, zijn we nog op zoek naar helpende handen", laat de natuurvereniging weten. Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar nphoutem@gmail.com. In Hauwerzele starten de werken om 9.30 uur ter hoogte van huisnummer 70. In Bussegem start het plaatsen van de schermen om 13.30 uur ter hoogte van huisnummer 3. Een spade, stevig schoeisel en warme kledij worden aangeraden.