Op doktersbevel naar beweegcoach 02u47 0 Foto DCRB Beweegcoach Hilde Lammens Sint-Lievens-Houtem Huisartsen uit Sint-Lievens-Houtem en Herzele kunnen patiënten met een gezondsheidsrisico voortaan doorverwijzen naar beweegcoach Hilde Lammens. Die helpt de patiënten om meer te bewegen en op die manier hun gezondheid te verbeteren.

Het project 'Bewegen op Verwijzing' is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en heeft de steun van de Vlaamse overheid. "Via Bewegen op Verwijzing kan de huisarts zijn of haar patiënten met verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen op Verwijzing-coach. Dit zijn professionele coaches die de deelnemers helpen gezond te bewegen door samen met hen een beweegplan op maat op te stellen. Dit persoonlijk beweegplan sluit maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach blijft de deelnemer motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van het beweegplan. Meer bewegen hoeft niet altijd veel extra moeite te kosten: poetsen op muziek, spelen met de kinderen, bewegingstussendoortjes op het werk, al fietsend om een boodschap. Uiteindelijk wordt beweging een onderdeel van de dagelijkse activiteiten", vertelt kinesiste en beweegcoach Hilde Lammens. Het grootste deel van de consultaties bij de coach wordt betaald door de Vlaamse Overheid. "Daardoor betaal je zelf slechts 5 euro per kwartier. Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro per kwartier. Ook mutualiteiten komen tussen. Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt dankzij dergelijke begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar buiten en je hebt meer sociaal contact", geeft Lammens nog mee. (FEL)





