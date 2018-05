Onweer zet straten blank 23 mei 2018

Een hevig onweer heeft gisteren enkele straten blank gezet in Herzele en Sint-Lievens-Houtem. In Herzele kreeg vooral de stationsbuurt te kampen met overtollig water. In Letterhoutem liep de Nederweg voor een deel onder water en in Sint-Lievens-Houtem kreeg de brandweer enkele oproepen uit Espenhoek en de Polbroek. Omdat enkele huizen dreigden onder te lopen, werden in allerijl zandzakjes aangevoerd. Nadat het water was weggetrokken, had de brandweer nog de handen vol om achtergebleven modder op te ruimen. (FEL)