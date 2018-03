Ontsluiting woonwijk in beekvallei moet via Hofkouter 28 maart 2018

De ontsluiting van het zuidelijk deel van de woonwijk in de beekvallei tussen 's Hondshuffel, de Schoolstraat en de Monseigneur Meulemanstraat in Sint-Lievens-Houtem moet via de smalle Hofkouter gebeuren. Dat is de voorwaarde van Agentschap Wegen en Verkeer om een positief advies en bijhorende vergunning te geven voor de plannen. De gemeente wilde dat deel van de woonwijk, waar een projectontwikkelaar zo'n 120 wooneenheden wil bouwen, ontsluiten via een nieuw aan te leggen weg, die uitkomt naast slagerij Antoine in de Monseigneur Meulemanstraat (N462). Die weg mag enkel gebruikt worden als omleidingsweg en moet afgesloten worden met opklapbare paaltjes. "Conflictpunten met gewestwegen moeten vermeden worden om de zwakke weggebruiker te beschermen. Als het perceel grenst aan een weg van lagere categorie, moet de toegang via deze weg worden voorzien", motiveert AGW haar beslissing. (FEL)