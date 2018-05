Ontruiming begraafplaatsen 09 mei 2018

Wegens een plaatsgebrek op de begraafplaatsen van Bavegem en Vlierzele gaat de gemeente een vijftigtal graven ontruimen. De wettelijke procedure voor de ontruiming werd doorlopen in samenspraak met de nabestaanden van de overledenen. "Een jaar vooraf werd aan de betrokken graven een bordje geplaatst ter informatie over de ontruiming. Alle nabestaanden van geconcedeerde graven die verliepen, werden aangeschreven met de vraag of zij wensten de concessie te verlengen. De graven waarbij de nabestaanden aangegeven hebben dat zij de concessies niet wensten te verlengen, worden ontruimd en ontknekeld. Aan de nabestaanden werd en wordt nogmaals gevraagd om alle ornamenten of grafstenen te verwijderen", laat het gemeentebestuur weten. De werken starten tijdens de week van 14 mei. Tijdens de werken worden de begraafplaatsen gesloten voor het publiek, zodat de werken in alle discretie kunnen uitgevoerd worden. 's Avonds zullen de begraafplaatsen wel weer open zijn. (FEL)