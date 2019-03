Ondanks protest actiecomité en oppositie: gemeentelijke loods blijft in woongebied Frank Eeckhout

06 maart 2019

15u17 0 Sint-Lievens-Houtem De gemeentelijke loods in Sint-Lievens-Houtem blijft in de Krabbenijk. Actiecomité Olmenlaan en enkele oppositiepartijen vinden een gemeentelijke loods in woongebied niet meer van deze tijd en willen dat de loods verhuist. “Dat zal zeker niet gebeuren. Als de loods verhuist, komt er misschien wel een bedrijf dat veel meer overlast veroorzaakt", zegt schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).

Het gemeentebestuur heeft nu ook aan de gemeenteraadsleden tekst en uitleg gegeven bij de extra ontsluitingsweg voor de gemeentelijke loods die er mogelijk komt in de Olmenlaan. “Voorlopig loopt er enkel een onderzoek naar het nut van zo’n extra ontsluitingsweg. De gemeente heeft immers een aantal transporten die vooraan, langs de Krabbenijk, niet mogelijk zijn wegens de beperkte hoogte van de loods. Voorbeelden hiervan zijn de levering van strooizout en klinkers en ophalen van afvalcontainers. Indien dit onderzoek zou uitwijzen dat een ontsluiting nuttig en haalbaar is, dan zal dit transport beperkt worden tot een frequentie van gemiddeld 1 transport per week", zegt schepen Tim De Knyf.

Ondertussen heeft de gemeente wel een principieel akkoord om een woning in de Olmenlaan, aan de achterkant van de loods, aan te kopen voor 220.000 euro. “We zullen daar een noodwoning van maken. Nu beschikken we enkel over drie studio’s voor maximum twee personen. Als een gezin getroffen wordt door een brand, moeten we buiten de gemeente een oplossing zoeken", vult burgemeester Lieven Latoir (NH) aan.

Oppositiepartijen N-VA, sp.a en CD&V vinden dat de gemeente die 220.000 euro beter kan spenderen aan de renovatie van woningen die de gemeente nu al in eigendom heeft. “Want die staan nu te verkrotten", reageert Nadia De Troyer (N-VA). Mieke Van Pamel (CD&V) had nog een beter voorstel. “Jullie hoeven die 220.000 euro niet uit te geven aan een noodwoning. De pastorie in Sint-Lievens-Houtem staat sinds kort leeg. Dat is de ideale locatie om een gezin in nood in onder te brengen.” CD&V hekelt ook de argumenten waarom een extra ontsluitingsweg nuttig zou kunnen zijn. “Zeker niet om zout te lossen want op foto’s is duidelijk te zien dat zware vrachtwagens hun zout wel kunnen lossen achteraan de loods", voegt Kristel Van den Rijse daar aan toe.

Bovendien vindt de oppositie dat de gemeentelijke loods beter verhuist. “Er wordt nu al op verschillende plaatsen materiaal gestockeerd. Het is misschien goed om eens een inventaris op te maken en te kijken om alles samen te brengen", zegt Jeroen Prové. Ook Actiecomité Olmenlaan ziet de gemeentelijke loods liever verdwijnen. “Op zich heeft de buurt geen bezwaar tegen de aankoop van een noodwoning in onze straat. Wij stellen ons echter wel de vraag waarom er geld wordt geïnvesteerd in een nieuwe woning terwijl er voor hetzelfde geld verschillende andere woningen kunnen opgeknapt worden. Wij hebben het gevoel dat de aankoop van de woning ondergeschikt is aan de aanleg van de ontsluitingsweg. Gelet op de tegenstrijdige berichten van de gemeente stellen wij ons vragen bij de oprechtheid bij dit dossier", klinkt het.