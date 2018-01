Omgevingsvergunning vervangt stedenbouwkundige- en milieuvergunning 02u45 0

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt voortaan de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het digitaal omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten. Vooraleer je een aanvraag indient, kan je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Sommige dossiers kunnen nog op papier ingediend worden bij de gemeente. Om zeker te zijn, neem je best altijd vooraf contact op met de gemeente via omgevingsvergunning@sint-lievens-houtem.be of op het nummer 053/60.72.48. Op de gemeentelijke website kan je meer informatie vinden over de omgevingsvergunning en de te volgen procedure. (FEL)