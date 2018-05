Oliespoor van kerk tot Benedenstraat 02 mei 2018

02u34 0

Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem is gisteren opgeroepen voor een oliespoor in Bavegem. Dat oliespoor liep van aan de kerk tot aan het pleintje aan het begin van de Benedenstraat. Het was een heel karwei om het wegdek weer proper te krijgen. Wat de oorzaak was van het oliespoor, is niet geweten. (FEL)