Nu ook laadpaal op parking Hofkouter Frank Eeckhout

26 juli 2018

11u36 2

De gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft een elektrische laadpaal voor wagens op parking Hofkouter geplaatst.

Parking Hofkouter, waar je gratis kan parkeren, ligt op wandelafstand van het Marktplein en biedt plaats aan 148 wagens. Aan de autolaadpaal kunnen twee auto’s tegelijk opladen. Het laden gebeurt met een laadpas/laadkaart of via een app die je kan downloaden. Het verbruik van de elektriciteit wordt aangerekend aan de gebruiker via een maandelijkse factuur.

De laadpas kan u bij elke erkende aanbieder krijgen. Op het internet zijn er direct een aantal te vinden: https://www.allego.be/e-rijders/opladen/welke-msp-kan-ik-kiezen/. Wie problemen ondervindt, kan 24 op 24 uur terecht op de service desk via het gratis 0800 nummer vermeld op de laadpaal.

Eerder plaatste de gemeente ook al een laadpaal voor wagens en fietsers op het marktplein.