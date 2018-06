Nieuwe voorzitter voor jeugdraad 06 juni 2018

Yente Van De Wiele werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de Houtemse jeugdraad. Yente is al 10 jaar lid van de jeugdmuziekvereniging Yamco en speelt daar trompet. Hij is19 jaar en al 3 jaar lid van de jeugdraad.





"Met Yente hebben we een waardige opvolger voor Barbara De Smet. Een zeer jonge kerel, maar ook iemand die heel gedreven is. We hadden in het verleden al jeugdraadvoorzitters uit Chiro- en jeugdhuishoek, dus het is een mooie zaak dat nu Yam eens de voorzitter levert", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).





(FEL)