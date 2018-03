Nieuwe thuis voor bulldog Mona 19 maart 2018

02u30 0

Mona, de negenjarige Franse bulldog die begin januari zwaar verwaarloosd was weggehaald bij een gezin uit Sint-Lievens-Houtem, heeft een nieuwe thuis. Zaterdag mocht de vzw Animal Trust in Melle, waar de hond ruim twee maanden heeft verbleven om aan te sterken, haar uitzwaaien. "Ze gaat naar een lief gezin uit Nederland. Het koppel heeft al een erg brave Frans bulldog. We zijn ervan overtuigd dat hij daar zeer gelukkig zal worden", klinkt het bij Animal Trust. Toen Mona werd binnengebracht, woog Ze slechts 5 kilogram. Een volwassen bulldog kan tot driemaal zo veel wegen. Haar nageltjes waren ingegroeid en ze had zware huidproblemen. Het beestje werd de maanden voordien volledig aan haar lot overgelaten. Ze zat in een bench onder een afdak, goed weggestopt van de buren. Animal Trust kreeg honderden aanvragen om het dier te adopteren.





(JEW)