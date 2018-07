Nieuwe speelplaats voor basisschool Klim-Op 05 juli 2018

Leerlingen van de Klim-Op school in Bavegem zullen hun speelplaats momenteel en in september niet meteen herkennen. De firma De Moor-De Lathauwer uit Wetteren graaft de oude speelplaats uit en vervangt die door een nieuwe avontuurlijk exemplaar met een amfitheater, verschillende speelvelden met een groene toets en een buitenklasje. "We zijn al acht jaar bezig met ons renovatieproject en dit is de derde fase", vertelt directeur Jo Dedeurwaerder. Eerder werden een nieuwe inkomhal en drie klassen gerealiseerd. Zonnepanelen zorgen er voor dat de school in haar energie voorziet. "Hierna volgt de renovatie van het oude kloostergebouw en de bestaande klassen waardoor over een totaal vernieuwde en groene school zullen beschikken." Het prijskaartje van de renovatie is stevig. "De integrale renovatie zal ongeveer 650.000 euro kosten." (FEL/KMJ)