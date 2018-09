Nieuwe speelplaats Klim-Op net op tijd klaar Frank Eeckhout

01 september 2018

De nieuwe speelplaats van basisschool Klim-Op in Bavegem is net op tijd klaar om er een super schooljaar van te maken. "De speelplaats nodigt uit om te bewegen, te spelen en te ontspannen", zegt directeur Jo Dedeurwaerder.

De nieuwe speelplaats kadert in een groter bouwproject op school. Zo werd de voorbije twee jaar het kloostergebouw al gedeeltelijk verbouwd en werden drie nieuwe klassen afgewerkt. De komende jaren staan nog meerdere bouwwerken op het programma. "Onze basisschool groeit en bloeit. We willen de 220 leerlingen in aangename lokalen les geven. De plannen die nu uitgevoerd werden, zitten al meer dan tien jaar in de pijplijn. De speelplaatswerken kregen dit jaar voorrang omdat de wachttijden om dergelijke werken aan te vatten in de toekomst nog zullen oplopen", verwacht Dedeurwaerder.

De speelplaatswerkgroep van de school leverde de eerste ideeën. Die werden afgetoetst in de leerlingenraad. "Er zijn niveauverschillen, een klimmuur, rustige hoekjes, groene elementen en een buitenklasje. Er zijn vooral veel kansen om te ontdekken, te experimenteren en te ontspannen. Onze eik, die al jaren de speelplaats siert, kon blijven staan. Het resultaat is geen saaie grijze speelplaats, maar een buitenruimte waar kinderen zich kunnen uitleven en waar zintuigen en fantasie geprikkeld worden", besluit de directeur.