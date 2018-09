Nieuwe schoolbus voor basisschool Hofkouter en De Trampoline Frank Eeckhout

06 september 2018

GO! basisscholen Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem en De Trampoline in Herzele hebben donderdag de sleutel gekregen van hun nieuwe schoolbus. Voor de aankoop van de autobussen legde Scholengroep 20 Z-O-Vlaanderen 150.000 euro op tafel.

Respectievelijk 20 en 18 jaar waren de schoolbussen van basisscholen Hofkouter en De Trampoline. "De bussen voldeden nog aan alle veiligheidsvoorschriften maar het werd steeds moeilijker om wisselstukken te vinden. Met het spaarpotje dat we hadden aangelegd kochten we voor Hofkouter een nieuwe schoolbus met 32 plaatsen en een goede occasie met 37 zitplaatsen voor De Trampoline", zegt kersvers directeur van Scholengroep 20, Isabelle Truyen.

De bussen worden gebruikt voor schooluitstappen en zijn inzetbaar in alle scholen van de scholengroep.