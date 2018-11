Nieuwe federatie van historische vee- en paardenmarkten opgericht Burgemeesters Sint-Lievens-Houtem, Herne, Kuringen, Leuven, Torhout en Zomergem ondertekenen charter op Winterjaarmarkt Didier Verbaere

11 november 2018

16u45 0 Sint-Lievens-Houtem De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem, Herne, Kuringen, Leuven, Torhout en Zomergem ondertekenen zondagmiddag een charter op de Winterjaarmarkt in Houtem voor een nauwere samenwerking in een nieuwe federatie. Ze willen zo de historische vee- en paardenmarkten verder beschermen en versterken.

Het charter voor de Federatie van Historische vee- en paardenmarkten beoogt een verhoogde samenwerking tussen de steden en gemeentes met een soortgelijke veemarkt. Herne en Leuven hebben hun jaarmarkt, Kuringen heeft net als Houtem en Torhout een Paardenjaarmarkt en in Zomergem is dit de Vette Veemarkt.

Ook anderen kunnen later nog toetreden. “We willen van elkaar leren en ons immaterieel cultureel erfgoed veilig stellen voor de toekomst. Samen willen we kennis en ervaringen uitwisselen en de wetgeving hierover doorgeven. Indien nodig kunnen we samen contact opnemen met de bevoegde instanties als er iets veranderd. Dat gaat over dierenwelzijn, voedselveiligheid en erfgoed”, legt burgemeester Lieven Latoir (Nieuw Houtem) van Sint-Lievens-Houtem de grote lijnen in het charter uit.

Geschiedenis

“Daarnaast willen we de geschiedenis van onze jaarmarkten en de traditie blijvend onder de aandacht brengen via media en andere instanties. We willen in de mate van het mogelijk ook aanwezig zijn op elkaars evenementen om ter plaatse te leren. We gaan ook andere markten in de buurlanden aanschrijven om toe te treden tot dit charter”, aldus de burgemeester. Het Centrum Voor Agrarische Geschiedenis (CAG), een expertisecentrum voor erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven, zal optreden als ondersteunende organisatie.

Zusters op het Marktplein

Op de wandelpromenade van het Marktplein werd gisterenmiddag ook het kunstwerk Zusters onthuld. Het werk van de Eekloosse beeldhouwster Jeannine Van Landschoot is een ode aan de vrouw. “Dat kan gaan over de vele sterke vrouwen die destijds werkten in de fabrieken van de gemeente. Maar ook over de Me Too beweging van vandaag. Iedereen kan er haar eigen interpretatie aan geven”, vertelt Jeannine. Zij schonk het beeld gratis aan de gemeente omdat ze een bijzondere band heeft met Houtem. “Mijn man zaliger Patrick Ysebaert verzorgde tussen 1993 en 2008 de decors van de Letterhoutemse toneelvereniging. Hij schreef ook een toneelstuk voor het Liviniusjaar in 2007. We hebben hier mooie vriendschappen opgebouwd”, weet ze.

Veemarkt en paardenkeuring

Zondagvoormiddag werden op de markt de paarden gekeurd in wedstrijden. Na de middag werden de dieren onder heel wat belangstelling gelost en geplaatst in de tenten onder de markthal. Maandag worden weer duizenden bezoekers verwacht op de jaarlijkse jaarmarkt met meer dan vijfhonderd standhouders.