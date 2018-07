Nieuw marktplein kreunt onder warmte: fonteinen defect 04 juli 2018

02u39 0 Sint-Lievens-Houtem De fonteintjes op het totaal vernieuwde marktplein van Sint-Lievens-Houtem staan al enkele dagen droog.

Oorzaak is een defect dat vorige week ontstond aan de pompinstallatie die de fonteintjes aanstuurt. Kinderen die bij de huidige tropische temperatuten verkoeling willen zoeken in de waterpartijtjes moeten daardoor geduld hebben tot de pomp gerepareerd is en dat kan nog even duren.





Kleuren afgesteld

Brute pech voor de gemeente, aangezien de werken net volledig achter de rug zijn en ook het gemeentehuis een passende make over kreeg waardoor de kleuren voortaan perfect afgesteld zijn op die van het nieuwe straatmeubilair zoals de paaltjes, verlichtingsarmaturen, vuilbakken en de overdekte markthal. (KMJ)