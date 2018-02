Nieuw Houtem zuigt andere partijen leeg ARNO PONNET KRIJGT PLAATS OP LIJST PRINCIPIEEL AKKOORD MET CHRISTIAAN DE KEYSER FRANK EECKHOUT

22 februari 2018

02u40 0 Sint-Lievens-Houtem Plat opportunisme of een bewuste strategie? Feit is dat Nieuw Houtem, de partij van burgemeester Lieven Latoir, zijn lijst versterkt met kandidaten die bij de vorige verkiezingen nog op een andere lijst stonden met de bedoeling zelf nog groter te worden. "Arno Ponnet (24) is al een zekerheid en met Christiaan De Keyser (59) hebben we een principieel akkoord. Hij moet wel nog even wachten of we effectief ook een plaatsje vrijhebben voor hem", bevestigt Latoir.

Lieven Latoir werkt in alle rust aan de vorming van een sterke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. In 2012 haalde hij met zijn partij Nieuw Houtem (NH) nog de absolute meerderheid door 11 van 21 zetels in de wacht te slepen. De krappe meerderheid noopte NH echter tot een coalitie met Open Vld, dat in ruil het voorzitterschap van de gemeenteraad kreeg. Met Christiaan De Keyser (Open Vld) lijkt NH nu de nummer drie van de liberalen binnen te halen. De Keyser flirt al enkele maanden met een overstap naar NH en gaat voorlopig niet in op het voorstel van Open Vld om opnieuw de derde plaats te bekleden in oktober.





De Keyser heeft ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij niet meer wilde concurreren met zijn dorpsgenoot en boezemvriend Hubert Berckmoes, die zes jaar geleden al de overstap maakte van Open Vld naar NH. Christiaan De Keyser wilde gisteren niet officieel reageren op het hardnekkige gerucht. Burgemeester Lieven Latoir deed dat wel. "Christiaan heeft een tijdje geleden al aangegeven dat hij de overstap wilde maken. Na enkele gesprekken hebben we een principieel akkoord bereikt. Ik ga dat vanavond (gisteren, red.) ook meedelen op onze partijraad. Veel hang echter af van onze kandidaten die bij de vorige verkiezingen ook al opkwamen. Zij krijgen uiteraard de voorkeur. Het is nooit onze gewoonte geweest om onze eigen mensen aan de kant te schuiven voor een nieuwkomer. Christiaan gaat dus nog wat geduld moeten oefenen voor hij zeker is van zijn plaats bij ons. Anders is het gesteld met Arno Ponnet, die van sp.a komt. Hij is wel al zeker van een plaats omdat één mannelijke kandidaat heeft afgehaakt", zegt Latoir.





Derde plaats aangeboden

Bij Open Vld bevestigen ze de situatie. "We hebben Christiaan al enkele keren de derde plaats aangeboden. Maar hij wuift ons aanbod steeds weg. Hij wacht op nieuws van NH. Ons geduld raakt op, want ook wij zijn bezig met onze lijstvorming", aldus voorzitter Jeroen Prové. Als De Keyser naast een plaatsje grijpt bij NH, dreigt zijn politieke loopbaan na 18 jaar gemeenteraadslid voor Open Vld, in oktober af te lopen. Het doel van NH lijkt alvast duidelijk: andere partijen verzwakken om nog sterker te worden in Sint-Lievens-Houtem.