Niemand wil woonwijk in beekvallei VOORSTANDERS STEEDS MEER GEÏSOLEERD FRANK EECKHOUT

12 maart 2018

02u33 0 Sint-Lievens-Houtem Omwonenden hebben 100 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een woonwijk in de beekvallei tussen 's Hondshuffel, de Schoolstraat en de Monseigneur Meulemanstraat. Ook de Gecoro adviseert de grootschalige plannen negatief.

Bestuurspartij Nieuw Houtem raakt steeds meer geïsoleerd als voorstander van de nieuwe woonwijk op wandelafstand van het centrum van Sint-Lievens-Houtem. De partij van burgemeester Lieven Latoir stemde op de gemeenteraad nog voor de afschaffing van enkele voetwegen zodat de twee projectontwikkelaars hun plannen kunnen ontvouwen. Nieuw Houtem kreeg hiervoor enkel de steun van oppositiepartij CD&V. Meerderheidspartij Open Vld onthield zich bij de stemming en N-VA en sp.a stemden tegen. Deze week besliste ook de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) dat het project te grootschalig en dus nefast is voor de leerbaarheid in de buurt. "Het bijkomend aansnijden van open ruimte is niet wenselijk en bouwen in een beekvallei is een slecht idee", luidt de motivering.





Twee groepen

Ook de bewoners van de aanpalende straten gooien alles in de strijd om de verkaveling tegen te houden. Zij hebben zich verenigd in twee actiegroepen en hebben elk een advocaat onder de arm genomen. Die dienden vorige week 69 bezwaarschriften in tegen de bouwplannen aan de noordelijke kant van de beek en 30 bezwaarschriften tegen de bouwplannen aan de zuidelijke kant van de beek.





De advocaten argumenteren hun bezwaren als volgt: "Het woonuitbreidingsgebied is gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied wat overstromingsgevaar en hoge bouwkosten met zich kan meebrengen. De stelling dat het gebied vlakbij de Mgr. Meulemanstraat (gewestweg, red.) gelegen is en aldus optimaal ontsloten wordt, is kort door de bocht. De zone ten noordwesten van de waterloop ontsluit slechts op twee zijstraatjes van de gemeenteweg 's Hondshuffel met een zeer beperkte breedte. De zone ten zuidoosten van de waterloop ontsluit op de gemeenteweg Hofkouter. De geplande bijkomende ontsluitingsweg in het kader van het RUP Omleidingsweg wordt gezien haar ligging naast de waterloop, het bestaande terreinprofiel en de slechte zichtbaarheid op de gewestweg, niet wenselijk geacht. Bovendien is één van de projectontwikkelaars niet gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen waardoor de aanvrager van de vergunning juridisch niet bestaat".





Het is nu aan het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem om alle bezwaren te onderzoeken om nadien al dan niet een vergunning af te leveren voor de bouw van 185 woningen, waaronder enkele appartmenten van vier verdiepingen. Maar ook tegen een positief advies van de gemeente kunnen de bewoners nog beroep aantekenen.