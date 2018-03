Nestkastjes maken op Plantenruilbeurs 20 maart 2018

Op de Plantenruilbeurs in zaal Sint-Michaël kunnen kinderen op Paasmaandag nestkastjes bouwen. "We starten om 14 uuur en de kostprijs bedraagt 7 euro en voor leden van Natuurpunt slechts 5 euro. Aan alle deelnemers wordt gevraagd om een hamer mee te brengen", zegt organisator Jo Dedeurwaerder. Al 20 jaar is de beurs het grootste pop-up bloemen- en plantencentrum op Paasmaandag. "Een honderdtal amateurtuiniers brengen er tuinmateriaal, stekken, vaste planten en nog veel meer aan de man. In de voormiddag is er ook een workshop bloemschikken voor kids vanaf 6 jaar. Hiervoor betaal je 12 euro", zegt Dedeurwaerder. Inschrijven voor het bloemschikken kan via groeninkwadraat@gmail.com, voor de nestkastjes via info@plantenruilbeurs.be (FEL)