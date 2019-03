Natuurpunt rondt winterwerken af in Smoorbeekvallei Frank Eeckhout

15 maart 2019

15u00 1 Sint-Lievens-Houtem Vrijwilligers van Natuurpunt Houtem hebben de winterwerken in de Smoorbeekvallei tussen Zonnegem en Morelgem afgerond.

Alle resterende takken na het knotten van 24 wilgen werden opgeruimd. “We voerden ook herstellingswerken uit aan de afrastering van het perceel en ruimden het zwerfvuil op dat er jarenlang werd gedumpt. Met het snoeiafval van de wilgen bouwden we een vijftig meter lange takkenwal. Die kan dienen als schuilplaats voor het wat dieren. Voor het perceel begraasd kan worden, zijn nog heel wat herstellingswerken aan de afsluiting nodig. Die blijkt de laatste jaren op heel wat plaatsen moedwillig doorgeknipt. De politie liet alvast weten een extra oogje in het zeil te houden", zegt Erwin Declercq.

Wie interesse heeft in de werking van Natuurpunt Houtem kan steeds terecht op www.natuurpunthoutem.be of is welkom op de gegidste wandeling op 25 mei, waar uitleg wordt gegeven over de Smoorbeekvallei en het beheer.