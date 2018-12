Natuurpunt knot wilgen in Smoorbeekvallei Frank Eeckhout

10 december 2018

09u42 0 Sint-Lievens-Houtem Natuurpunt Houtem heeft samen met negen vrijwilligers de wilgen in de Smoorbeekvallei geknot.

Geknotte wilgen zijn niet enkel mooi en leveren kwaliteitsvol brandhout op maar voor heel wat dieren zoals de steenuil vormen ze een belangrijk onderkomen. Knotwilgen moeten echter ook onderhouden worden. Wacht je te lang met het knotten van de takken dan scheuren de bomen en zijn ze ten dode opgeschreven. In de Smoorbeekvallei op een van de percelen in beheer van Natuur Houtem nabij Morelgem stond een rij van 24 knotwilgen die dringend geknot moesten worden. Het brandhout wordt later verdeeld onder de knotters. Het fijnere snoeihout werd opzij gelegd en wordt op 9 maart, tijdens een natuurwerknamiddag voor jong en oud, opgeruimd.

Heb je interesse in de werking van Natuurpunt Houtem of wil je langskomen op deze gezinswerkdag kijk eens op www.natuurpunthoutem.be of neem contact op met nphoutem@gmail.com.