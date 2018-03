Naschoolse sportactiviteiten in Klim-Op 29 maart 2018

Basisschool Klim-Op uit Bavegem start na de paasvakantie met twee nieuwe naschoolse initiatieven. Op dinsdag start een cursus yoga for kids en op donderdag zijn er gevarieerde sportactiviteiten voor leerlingen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar.





"Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil, is een veelgehoorde klacht. Heel wat kinderen blijven ook in de naschoolse opvang. De leerlingen kunnen onder begeleiding van een leerkracht hun huistaken maken. Daarnaast zorgen we samen met externe partners voor een gevarieerd aanbod activiteiten. Omdat het om een proefproject gaat, zijn de plaatsen beperkt. Er is een beperkte kostprijs verbonden aan het project, maar een deel kan teruggekregen via de belastingen.





Inschrijven kan op het nummer 09/362.98.03 of via mail naar directie.bavegem@vbhoutembavegem.be. (FEL)