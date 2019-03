Nanou Durmalingum legt eed af voor sp.a Frank Eeckhout

15u10 0 Sint-Lievens-Houtem In Sint-Lievens-Houtem heeft de 40-jarige Nanou Durmalingum de eed afgelegd als gemeenteraadslid voor sp.a. Zij volgt Tom De Meyer op die het na één maand al voor bekeken houdt.

Nanou Durmalingum woont in Sint-Lievens-Houtem en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op de derde plaats. Zij haalde 166 voorkeurstemmen en was daarmee tweede opvolger. Begin dit jaar legden Tom De Meyer en Katleen Leus (als opvolger van David Janssens) de eed af voor sp.a maar na één maand houdt Tom De Meyer het al voor bekeken. Omdat De Meyer 12 jaar als gemeenteraadslid zetelde, krijgt hij de titel van ere-gemeenteraadslid.