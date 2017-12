Nadia De Troyer lijsttrekker N-VA LIJSTDUWER DE WANDEL UIT PARTIJ GEZET HIJZELF BEWEERT OPGESTAPT TE ZIJN RUTGER LIEVENS

02u27 0 Foto Frank Eeckhout Nadia De Troyer. Sint-Lievens-Houtem N-VA Sint-Lievens-Houtem trekt in 2018 met Nadia De Troyer als lijsttrekker naar de verkiezingen. Lokaal partijvoorzitter Marc Degroote zal op plaats twee staan. Niet meer op de lijst: de lijsttrekker van 2012 Mario De Wandel. Die zou deze keer normaal lijstduwer zijn, maar na een discussie op de kerstmarkt van afgelopen weekend is er een breuk tussen De Wandel en N-VA. De partij zegt dat hij eruit is gezet, De Wandel zegt dat hij eruit is gestapt.

N-VA verstuurde in het kerstweekend een persbericht dat het Mario De Wandel, nota bene de lijsttrekker van 2012, per direct uit de partij zette. Mario De Wandel zegt nu dat hij zelf uit de partij is gestapt. "Voorzitter Marc Degroote - een man van 70 jaar - is zo ambitieus dat hij zich bij de bespreking van het lijsttrekkerschap kandidaat heeft gesteld. Toen daarover gestemd moest worden, stemden er mensen mee die we nog nooit op het bestuur hadden gezien. Uiteindelijk mislukte zijn plannetje en kreeg Nadia De Troyer meer mensen achter zich. Daar was ik blij om", zegt Mario, die de schoonbroer is van Nadia De Troyer.





"Op de kerstmarkt van dit weekend heb ik die marionetten van Marc Degroote gevraagd waarom ze tegen mij waren, ze kennen mij totaal niet en hebben nog nooit met mij gesproken", aldus De Wandel. Er kwam ruzie van. "Het is bij woorden gebleven, voor alle duidelijkheid, maar zondagochtend heb ik beslist dat ik uit de N-VA zou stappen en heb dat laten weten aan het bestuur."





Frank Eeckhout Mario De Wandel

Weerkerend probleem

Voorzitter Marc Degroote zegt dat de problemen met Mario De Wandel niet van gisteren zijn. "Het is een voortdurend weerkerend probleem. Mario maakt met Jan en alleman ruzie en zo was het op de kerstmarkt ook weer. Eerst had hij ruzie met iemand van het voetbal en daarna zijn de frustraties over het lijsttrekkerschap naar boven gekomen. Die beslissing dateert al van twee maanden geleden. Op die bewuste vergadering werd Mario met overweldigende meerderheid aangesteld als lijstduwer. Mario heeft dus van oktober tot zondagmorgen zijn laatste plaats aanvaard. Tot op heden heeft onze secretaris geen ontslagbrief van Mario ontvangen. N-VA heeft in de nacht van zaterdag op zondag beslist dat het zo niet verder kon. Zijn vroegere dreigingen om over te stappen naar Open Vld en zijn oncontroleerbaar gedrag hebben zeker de beslissing mee beïnvloed", zegt Degroote.





Gekozen voor jongste

Degroote bevestigt dat hij inderdaad kandidaat-lijsttrekker was, maar dat hij zich neerlegt bij Nadia De Troyer als kopvrouw van N-VA in Sint-Lievens-Houtem. "De ledenvergadering moet dit nog goedkeuren, maar in het bestuur zien we Nadia op plaats één en ik op twee. Ze hebben voor de jongste gekozen, ik leg mij daarbij neer. Ik ben de oudste van het nationaal N-VA-partijbestuur maar nog vol engagement", zegt hij.





Het opzijzetten van Mario De Wandel, die vaak kritisch is voor de coalitie van burgemeester Lieven Latoir, wijst erop dat N-VA zich wil positioneren als potentiële coalitiepartner van de grootste partij Nieuw Houtem. Die koos Open Vld als coalitiepartner in 2012. "Terwijl wij toen de tweede grootste partij waren. Mario heeft mensen in de gemeenteraad geschoffeerd terwijl dat niet nodig is. We hebben een lijsttrekker nodig die kan samenwerken", zegt Degroote. Van De Wandel wordt dan weer gezegd dat hij zal overstappen naar Open Vld. Hijzelf ontkent. "De breuk dateert nog maar van afgelopen weekend, daar heb ik echt nog niet over nagedacht", zegt De Wandel.