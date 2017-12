N-VA zet Mario De Wandel uit partij 02u24 0 Foto Frank Eeckhout Mario De Wandel moet op zoek naar een nieuwe partij. Sint-Lievens-Houtem N-VA Sint-Lievens-Houtem zet gemeenteraaldslid en fractieleider Mario De Wandel uit de partij.

"Na zware onregelmatigheden op de kerstmarkt kan N-VA Sint-Lievens-Houtem niet anders dan gemeenteraadslid en fractieleider Mario De Wandel uit de partij zetten. De procedure hiervoor werd reeds opgestart", zegt de partij. "Mario heeft op de kerstmarkt enkele mensen serieus geschoffeerd. Ook enkele van onze bestuursleden werden verbaal aangevallen. Zijn gedrag was een smet op een schitterende kerstmarkt. Daarnaast hebben ook zijn dreigementen om over te stappen naar Open Vld meegespeeld in onze beslissing. Het zou van enige klasse getuigen indien Mario zijn mandaat zou teruggeven aan de partij", laat voorzitter Marc Degroote weten. (RLA)