N-VA pleit voor invoering vrijetijdspas 16 mei 2018

"Een avondje toneel, een leuke film of een namiddag muziek. We vinden we het allemaal wel leuk maar voor sommigen weegt het prijskaartje zwaar door op het budget. We zijn van mening dat cultuur en sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Momenteel gelden in onze gemeente voordeeltarieven voor personen jonger dan 26 jaar en voor groepen. Met een vrijetijdspas willen we dat voordelig aanbod uitbreiden naar alle inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of het OMNIO-statuut. Ook de inwonende personen ten laste van deze persoon moeten van de vrijetijdspas gebruik kunnen maken", zegt OCMW-raadslid Eva Laus. (FEL)